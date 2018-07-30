Еще 7 артистов ансамбля «Танок» выедут в Ижевск вечером в понедельник

12 участников коллектива уже вернулись в город.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск вернулись 12 участников ансамбля «Танок». Еще 7 человек выедут из Подмосковья вечером в понедельник, 30 июля. Как рассказал информагентству «Сусанин» министр культуры и туризма Владимир Соловьев, багаж артистов «уже в пути».

Напомним, что в субботу, 28 июля, в Подмосковье съехал с дороги и перевернулся рейсовый автобус Ижевск – Москва, который перевозил артистов ансамбля.

По словам одного из артистов, причиной ДТП мог стать мокрый асфальт.

«Перед нами фура резко затормозила, начали тормозить и не успели, уходили от столкновения. Автобус занесло, упал набок и в кювет», - рассказал он.

В больницу доставили 26 человек, однако многих после осмотра врачи отпустили. В воскресенье, 29 июля, 12 артистов отправились домой на поезде.