Попавших в аварию в Подмосковье артистов ансамбля «Танок» отправят поездом в Ижевск

Причиной аварии могла стать непогода и мокрый асфальт.

Ижевск. Удмуртия. Часть попавших в ДТП на трассе в Подмосковье артистов ансамбля «Танок» отправят поездом домой в Ижевск. Об этом «Сусанину» сообщил в воскресенье, 29 июля, министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.

Напомним, что ранее сообщалось, что на трассе А-107 в Домодедовском районе съехал рейсовый автобус. Позже глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в соцсетях, что пострадавшими оказались 26 человек из ижевского ансамбля «Танок».

«Сегодня 11-12 человек планируем вывезти по ЖД. По остальным принято решение будет в понедельник», - сказал Владимир Соловьев.

Он также отметил, что автотранспорт за багажом артистов ансамбля уже выехал из Ижевска. Сами артисты находятся в Домодедово. Как сообщил «Сусанину» один из них, «состояние стабильное, переломов нет, множество ссадин». Так же собеседник сообщил, что причиной ДТП мог стать мокрый асфальт: «Перед нами фура резко затормозила, начали тормозить и не успели, уходили от столкновения. Автобус занесло, упал набок и в кювет».

Как сообщает издание Газета.ru, в случае, если вина перевозчика будет доказана, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК России «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание за которое лишение свободы на срок до двух лет.