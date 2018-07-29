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Попавших в аварию в Подмосковье артистов ансамбля «Танок» отправят поездом в Ижевск

12:00, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
12:00, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#культура\n#ДТП\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Владимир Соловьёв\n#артисты
Фото: vk.com/izh_tanok
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Причиной аварии могла стать непогода и мокрый асфальт.

Ижевск. Удмуртия. Часть попавших в ДТП на трассе в Подмосковье артистов ансамбля «Танок» отправят поездом домой в Ижевск. Об этом «Сусанину» сообщил в воскресенье, 29 июля, министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев.

Напомним, что ранее сообщалось, что на трассе А-107 в Домодедовском районе съехал рейсовый автобус. Позже глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в соцсетях, что пострадавшими оказались 26 человек из ижевского ансамбля «Танок».

«Сегодня 11-12 человек планируем вывезти по ЖД. По остальным принято решение будет в понедельник», - сказал Владимир Соловьев.

Он также отметил, что автотранспорт за багажом артистов ансамбля уже выехал из Ижевска. Сами артисты находятся в Домодедово. Как сообщил «Сусанину» один из них, «состояние стабильное, переломов нет, множество ссадин». Так же собеседник сообщил, что причиной ДТП мог стать мокрый асфальт: «Перед нами фура резко затормозила, начали тормозить и не успели, уходили от столкновения. Автобус занесло, упал набок и в кювет».

Как сообщает издание Газета.ruв случае, если вина перевозчика будет доказана, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК России «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание за которое лишение свободы на срок до двух лет.

12:00, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
192
0
#культура\n#ДТП\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#Владимир Соловьёв\n#артисты

 

 

 


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