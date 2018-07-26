Директора техникума в Удмуртии подозревают в получении взяток за аренду столовой

Мужчина трижды получал деньги за проведение в помещении образовательного учреждения свадеб.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере директор техникума подозревается в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 60-летний мужчина три раза получал деньги от местной жительницы по 14 тыс. рублей. Он сдавал ей в аренду помещение столовой техникума для проведения свадеб.

Подозреваемый свою вину признал и раскаялся в совершенном преступлении. Он находится под подпиской о невыезде. Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения.