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Директора техникума в Удмуртии подозревают в получении взяток за аренду столовой

09:53, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
09:53, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
684
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие
Фото: arzik2
684
0

Мужчина трижды получал деньги за проведение в помещении образовательного учреждения свадеб.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнере директор техникума подозревается в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 60-летний мужчина три раза получал деньги от местной жительницы по 14 тыс. рублей. Он сдавал ей в аренду помещение столовой техникума для проведения свадеб.

Подозреваемый свою вину признал и раскаялся в совершенном преступлении. Он находится под подпиской о невыезде. Следователем готовятся материалы для предъявления обвинения.

09:53, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
684
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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