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Пьяного водителя катера и его подругу спасли добровольцы ОСВОД в Сарапуле

10:15, 22 июля, 2018
10:15, 22 июля, 2018
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#Ижевск\n#Сарапул\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Кама
Фото: vk.com/osvod_ur
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Мужчина не мог управлять судном, катер вынесло на судовой ход, навстречу приближающимся баржам.

Сарапул. Удмуртия. Добровольцы ОСВОД из Сарапула спасли пьяного водителя каютного катера и его подругу. Об этом сообщается в группе общества в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошел на Каме вечером в субботу, 21 июля.

«Был принят сигнал бедствия: в районе Камского моста на судовом ходе дрейфует палубный катер, находящиеся в нем травмированы и не могут управлять. Катер сносит на судовой ход, где двигаются две баржи», - рассказали добровольцы.

Когда они сумели догнать катер, выяснилось, что во время плавания судно налетело на мель и резко остановился. Мужчина-водитель ударился о руль и повредил ребра, поэтому больше не мог управлять. Его спутница получила ушибы рук и ног, но смогла дозвониться до МЧС.

«Течением катер сняло с мели и понесло по Каме. Спасательный катер ОСВОД догнал судно пострадавших в районе села Шолья (Камбарский район)», - говорится в сообщении.

Катер отбуксировали в деревню Непрязу, пострадавших доставили в больницу Сарапула.

В этот же день добровольцы вытащили из реки пьяного пловца, который тоже едва не выплыл на судовой ход.

10:15, 22 июля, 2018
1243
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#Ижевск\n#Сарапул\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#Кама

 

 

 


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