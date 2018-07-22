Пьяного водителя катера и его подругу спасли добровольцы ОСВОД в Сарапуле

Мужчина не мог управлять судном, катер вынесло на судовой ход, навстречу приближающимся баржам.

Сарапул. Удмуртия. Добровольцы ОСВОД из Сарапула спасли пьяного водителя каютного катера и его подругу. Об этом сообщается в группе общества в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошел на Каме вечером в субботу, 21 июля.

«Был принят сигнал бедствия: в районе Камского моста на судовом ходе дрейфует палубный катер, находящиеся в нем травмированы и не могут управлять. Катер сносит на судовой ход, где двигаются две баржи», - рассказали добровольцы.

Когда они сумели догнать катер, выяснилось, что во время плавания судно налетело на мель и резко остановился. Мужчина-водитель ударился о руль и повредил ребра, поэтому больше не мог управлять. Его спутница получила ушибы рук и ног, но смогла дозвониться до МЧС.

«Течением катер сняло с мели и понесло по Каме. Спасательный катер ОСВОД догнал судно пострадавших в районе села Шолья (Камбарский район)», - говорится в сообщении.

Катер отбуксировали в деревню Непрязу, пострадавших доставили в больницу Сарапула.

В этот же день добровольцы вытащили из реки пьяного пловца, который тоже едва не выплыл на судовой ход.