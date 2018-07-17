В Глазовском районе Удмуртии утонул 16-летний подросток

Он пытался доплыть до баржи, которая располагалась в центре глубокого карьера, не предназначенного для купания.

Глазов. Удмуртия. В деревне Никольское Глазовского района утонул 16-летний подросток. Он пытался доплыть до баржи, которая располагалась в центре глубокого карьера, не предназначенного для купания, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Трагедия произошла 16 июля около 15:00 по местному времени.

«Данный карьер имеет значительную глубину и не разрешен для купания. Несмотря на это, он используется для купания местными жителями, в том числе детьми», - говорится в сообщении следователей.

Правоохранители начали доследственную проверку. Напомним, ранее руководитель республиканского СУ СКР Владимир Никешкин рассказал, что в этом году на воде гибнет большое количество детей из-за того, что большинство водоемов не оборудованы для купания.