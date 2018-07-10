Следователи назвали причину большого количества смертей на водоемах Удмуртии

По словам Владимира Никешкина, во многих муниципалитетах республики места для купания не оборудованы надлежащим образом.

Ижевск. Удмуртия. Следователи объяснили причину большого количества смертей подростков на водоемах Удмуртии. По словам руководителя регионального СУ СКР Владимира Никешкина, во многих муниципалитетах республики места для купания не оборудованы надлежащим образом.

«Во многих муниципалитетах нет ни спасателей, нет ни ограждений, не исследовано дно. Из субъективных причин – это юношеский максимализм и самонадеянность. Потому что меня удивило, […] что (гибнут – прим. ред.) взрослые достаточно дети», - рассказал Владимир Никешкин, приведя в пример случай в Сарапуле, когда подросток решил переплыть Сарапулку в том месте, где она впадала в Каму.

«Поэтому даже тот же предупреждающий знак: «Осторожно, здесь можно погибнуть» - уже в определенной степени будет какая-то защита», - сказал Никешкин.

Он также уточнил, что за прошлые три года в Удмуртии на водоемах погибло 19 детей.