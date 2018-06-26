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11-летний мальчик утонул в реке Чепца в Удмуртии

17:45, 26 июня, 2018
Диана Ворончихина
17:45, 26 июня, 2018
Диана Ворончихина
439
0
#дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода\n#происшествие
Фото: arzik2
439
0

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Балезино. Удмуртия. 11-летний мальчик из Балезино утонул в реке Чепца. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по факту проводится проверка.

Известно, что вечером 25 июня около 19:00 четверо мальчиков решили искупаться. Для этого они выбрали место, которое не оборудовано для купания.

«Один из мальчиков в процессе купания утонул. В ходе спасательной операции его тело сегодня (25 июня – прим.ред.) обнаружено водолазами в 500 метрах вниз по течению реки», - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне стало известно еще о двух подобных происшествиях.

17:45, 26 июня, 2018
Диана Ворончихина
439
0
#дети\n#Балезино\n#Удмуртия\n#вода\n#происшествие

 

 

 


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