11-летний мальчик утонул в реке Чепца в Удмуртии

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Балезино. Удмуртия. 11-летний мальчик из Балезино утонул в реке Чепца. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, по факту проводится проверка.

Известно, что вечером 25 июня около 19:00 четверо мальчиков решили искупаться. Для этого они выбрали место, которое не оборудовано для купания.

«Один из мальчиков в процессе купания утонул. В ходе спасательной операции его тело сегодня (25 июня – прим.ред.) обнаружено водолазами в 500 метрах вниз по течению реки», - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне стало известно еще о двух подобных происшествиях.