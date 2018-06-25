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В реке Ува в Удмуртии утонул 14-летний подросток

15:43, 25 июня, 2018
Анна Торхова
15:43, 25 июня, 2018
Анна Торхова
671
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#Ува\n#Удмуртия\n#трагедия\n#происшествие
Фото: pixabay.com
671
0

Следователи проводят проверку.

Ува. Удмуртия. В реке Ува в Удмуртии утонул 14-летний подросток. Трагедия произошла 24 июня около 16:00, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Установлено, что трое несовершеннолетних пришли на речку искупаться. Один из ребят нырнул в воду и долгое время не выныривал. Подростки сообщили об этом по телефону родителям.

Спасатели достали тело утонувшего мальчика. Согласно экспертизе, причиной смерти стала асфиксия из-за попадания воды в дыхательные пути.

Опрошенные школьники пояснили, что погибший показывал им свои способности нырять и долго находиться под водой.

Напомним, 24 июня в Сарапуле утонул школьник, который с друзьями пытался переплыть Каму.

15:43, 25 июня, 2018
Анна Торхова
671
0
#Ува\n#Удмуртия\n#трагедия\n#происшествие

 

 

 


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