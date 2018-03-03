Устроившего взрыв газа в Ижевске мужчину могут отправить на принудительное лечение

Обвиняемый рассказывал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска, которого обвинили во взрыве газа в доме №261 по улице Удмуртской, могут отправить на принудительное лечение. Об этом информагентству «Сусанин» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, слушание о переводе мужчины на принудительное лечение в медучреждении состоится в ближайшее время.

Напомним, взрыв газа произошел в жилом доме 9 ноября 2017 года. В результате рухнули 8 квартир, погибли 7 человек, в том числе 2 детей.

Следователи предположили, что жилец одной из квартир мог умышленно отсоединить шланг газовой плиты в своей квартире и скрыться. Вечером 10 ноября правоохранители задержали мужчину, который прятался на своей даче. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Позже 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».