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      Пятиклассникам в Удмуртии будут читать лекции о вреде алкоголя после трагедии в Воткинске

      16:23, 30 января, 2018
      16:23, 30 января, 2018
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      #дети\n#образование\n#МВД\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия
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      Раньше подобные занятия проводили с учениками 8 и 9 классов.

      Воткинск. Удмуртия. После трагедии в Воткинске лекции о вреде алкоголя начнут читать в 5-6 классах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Вероника Малькова.

      «Если раньше мы начинали профилактику в плане предупреждения употребления алкоголя и психоактивных веществ с подростками 8-9 классов. Педагоги просили поговорить с учениками 5-6 классов о драках, о кражах в супермаркетах. Эта ситуация заставит нас изменить возраст. <…> Видимо, интерес к алкоголю появляется гораздо раньше, чем мы привыкли считать», - отметила Малькова.

      Напомним, 20 января родители 11-летнего школьника из Воткинска обратились в полицию: их сын не вернулся домой. Тело мальчика нашли через некоторое время на территории садового массива. Выяснилось, что ребенок напился и замерз насмерть.

      По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

      Позже стало известно, что школьник выпивал с двумя товарищами, одного из которых дважды помещали в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей за кражи и поджоги в подъездах. Именно он украл из магазина алкоголь, который и пили мальчики.

      «Будет приниматься решение о помещении его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. <…> Оба мальчика поставлены на профилактический учет в полиции. Сотрудниками полиции подготовлены материалы для направления в суд о решении вопроса о помещении второго мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних», - подчеркнула Малькова.

      16:23, 30 января, 2018
      404
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      #дети\n#образование\n#МВД\n#Воткинск\n#алкоголь\n#Удмуртия

       

       

       

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