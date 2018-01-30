Пятиклассникам в Удмуртии будут читать лекции о вреде алкоголя после трагедии в Воткинске

Раньше подобные занятия проводили с учениками 8 и 9 классов.

Воткинск. Удмуртия. После трагедии в Воткинске лекции о вреде алкоголя начнут читать в 5-6 классах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Вероника Малькова.

«Если раньше мы начинали профилактику в плане предупреждения употребления алкоголя и психоактивных веществ с подростками 8-9 классов. Педагоги просили поговорить с учениками 5-6 классов о драках, о кражах в супермаркетах. Эта ситуация заставит нас изменить возраст. <…> Видимо, интерес к алкоголю появляется гораздо раньше, чем мы привыкли считать», - отметила Малькова.

Напомним, 20 января родители 11-летнего школьника из Воткинска обратились в полицию: их сын не вернулся домой. Тело мальчика нашли через некоторое время на территории садового массива. Выяснилось, что ребенок напился и замерз насмерть.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Позже стало известно, что школьник выпивал с двумя товарищами, одного из которых дважды помещали в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей за кражи и поджоги в подъездах. Именно он украл из магазина алкоголь, который и пили мальчики.

«Будет приниматься решение о помещении его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. <…> Оба мальчика поставлены на профилактический учет в полиции. Сотрудниками полиции подготовлены материалы для направления в суд о решении вопроса о помещении второго мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних», - подчеркнула Малькова.