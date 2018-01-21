Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

По предварительным данным мальчик погиб от переохлаждения

Воткинск. Удмуртия. Правоохранители возбудили уголовное дело после обнаружения тела школьника в Воткинске. По предварительным данным мальчик погиб от переохлаждения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

«По факту обнаружения тела 11-летнего школьника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 20 января 2018 года около 23:00 в правоохранительные органы поступило сообщение от родителей школьника из города Воткинска о том, что ребенок не пришёл домой после занятий.

В ходе розыскных мероприятий в садовом домике на территории Воткинска было обнаружено тело ребёнка без признаков жизни.

«По предварительным данным, причиной его смерти явилось переохлаждение», - рассказали в СКР.

Сейчас проверяется информация о том, что погибший накануне случившегося употреблял в домике спиртные напитки с двумя сверстниками. Их личности установлены, с ними работает следователь.