  • $ 56.59 ↓
  • € 69.4 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Следователи сообщили первые подробности смерти 11-летнего школьника из Воткинска

      13:10, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      13:10, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      3635
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#смерть\n#школьники\n#происшествие
      3635
      0

      По предварительным данным мальчик погиб от переохлаждения

      Воткинск. Удмуртия. Правоохранители возбудили уголовное дело после обнаружения тела школьника в Воткинске. По предварительным данным мальчик погиб от переохлаждения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

      «По факту обнаружения тела 11-летнего школьника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», - говорится в сообщении.

      По данным следствия, 20 января 2018 года около 23:00 в правоохранительные органы поступило сообщение от родителей школьника из города Воткинска о том, что ребенок не пришёл домой после занятий.

      В ходе розыскных мероприятий в садовом домике на территории Воткинска было обнаружено тело ребёнка без признаков жизни.

      «По предварительным данным, причиной его смерти явилось переохлаждение», - рассказали в СКР.

      Сейчас проверяется информация о том, что погибший накануне случившегося употреблял в домике спиртные напитки с двумя сверстниками. Их личности установлены, с ними работает следователь. 

      13:10, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      3635
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#смерть\n#школьники\n#происшествие

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      12:29, 17 января, 2018
      7710

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      7146
      10:46, 21 января, 2018

      Глава Удмуртии: во второй городской больнице Ижевска «необходимо наводить порядок»

      6545
      09:31, 15 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      6295
      22:58, 20 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      6061
      15:10, 17 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      16:12, 17 января, 2018
      1086

      6 человек пострадали в результате нападения неизвестных на школу в Перми

      1079
      10:45, 15 января, 2018

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1069
      11:25, 16 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1060
      15:56, 18 января, 2018

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1058
      13:58, 18 января, 2018

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      14:52, 16 января, 2018
      1264

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      1042
      17:21, 17 января, 2018

      Тренерский штаб не пустил Бьорндалена на Олимпиаду в Южной Корее

      977
      16:16, 15 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      941
      11:55, 18 января, 2018

      Австралийские рыбаки на гидроцикле едва не стали жертвами акул

      890
      19:04, 15 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      19 января, 2018

      Открытие фестиваля ледовых ангелов в Ижевске

      19 января, 2018

      В Ижевске прошли крещенские купания

      19 января, 2018