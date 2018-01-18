В Удмуртии мужчина сообщил о минировании, чтобы повидаться с родственниками

За недетскую шалость ему назначили штраф 10 тыс. рублей.

Сюмси. Удмуртия. Житель Сюмсинского района сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве, чтобы уехать в соседнюю деревню. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, мужчина хотел повидаться с родственниками.

Он позвонил в дежурную часть, рассказал о минировании и потребовал прислать в деревню служебную машину. Мужчина надеялся, что сотрудники подвезут его. 59-летний злоумышленник был пьян.

За недетскую шалость мужчине назначили штраф 10 тыс.рублей.