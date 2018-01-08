В праздничные дни на дорогах Удмуртии погибли три человека и более 13 пострадали

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 105 пьяных водителей.

Ижевск. Удмуртия. За праздничные дни на дорогах Удмуртии погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе первого отдела ГИБДД по республике, в результате дорожно-транспортных происшествий травмы получили более 13 человек.

В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции задержали 105 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД по Удмуртии напоминает, что чаще всего во время празднования Нового года и Рождества люди погибают в авариях из-за того, что пьяные водители выезжают на «встречку» или не справляются с управлением автомобилем на большой скорости.