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      В праздничные дни на дорогах Удмуртии погибли три человека и более 13 пострадали

      10:05, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      10:05, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      162
      0
      #дороги\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Новый год\n#алкоголь\n#Рождество\n#люди\n#праздники\n#пострадавшие
      Фото: vk.com
      162
      0

      Сотрудники Госавтоинспекции задержали 105 пьяных водителей.

      Ижевск. Удмуртия. За праздничные дни на дорогах Удмуртии погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе первого отдела ГИБДД по республике, в результате дорожно-транспортных происшествий травмы получили более 13 человек.  

      В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции задержали 105 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.  

      ГИБДД по Удмуртии напоминает, что чаще всего во время празднования Нового года и Рождества люди погибают в авариях из-за того, что пьяные водители выезжают на «встречку» или не справляются с управлением автомобилем на большой скорости. 

      10:05, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      162
      0
      #дороги\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Новый год\n#алкоголь\n#Рождество\n#люди\n#праздники\n#пострадавшие

       

       

       

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