Случай произошел в одном из магазинов Нефтекамска.

Нефтекамск. Башкортостан. Неизвестные подкинули поддельную водку в магазин предпринимателей из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, случай произошел в одном из магазинов Нефтекамска.

«По версии правоохранителей, днем 18 ноября 2017 года неизвестные умышленно поместили на стеллаж одного из магазинов в городе Нефтекамске бутылку водки без специализированной маркировки», - говорится в сообщении следователей.

Позднее бутылку изъяли сотрудники Государственного комитета по торговле и защите прав потребителей и приостановили действие лицензии торгующей организации.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.