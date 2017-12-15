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      Неизвестные подкинули поддельную водку в магазин предпринимателей из Удмуртии

      17:07, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:07, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      214
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      214
      0

      Случай произошел в одном из магазинов Нефтекамска.

      Нефтекамск. Башкортостан. Неизвестные подкинули поддельную водку в магазин предпринимателей из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, случай произошел в одном из магазинов Нефтекамска.

      «По версии правоохранителей, днем 18 ноября 2017 года неизвестные умышленно поместили на стеллаж одного из магазинов в городе Нефтекамске бутылку водки без специализированной маркировки», - говорится в сообщении следователей.

      Позднее бутылку изъяли сотрудники Государственного комитета по торговле и защите прав потребителей и приостановили действие лицензии торгующей организации. 

      Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

      17:07, 15 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      214
      0
      #Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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