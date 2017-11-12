Одним из участников ДТП стала пьяный водитель отечественной легковушки.

Воткинск. Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении трех автомобилей В Удмуртии на трассе «Ижевск-Воткинск». Одним из участников ДТП стал пьяный водитель отечественной легковушки, сообщил начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Авария произошла накануне, 11 ноября, на 29-м километре трассы «Ижевск-Воткинск». Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 1976 года рождения, столкнулся с попутно двигавшимся УАЗом «скорой помощи». «Скорая» от удара вылетела на встречку, где столкнулась с «Фолксвагеном», за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель и фельдшер «скорой помощи». Пассажиры «Фолксвагена» – девочка 2008 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирована, также в больницу доставили женщину 1973 года рождения.

«Водитель автомобиля «Фолксвагена» погиб на месте ДТП», - уточнили в ГИБДД.

В отношении водителя автомобиля «ВАЗа» правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ.

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.