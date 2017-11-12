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      Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении трех автомобилей в Удмуртии

      10:07, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      10:07, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      327
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД поУдмуртии
      327
      0

      Одним из участников ДТП стала пьяный водитель отечественной легковушки.

      Воткинск. Четыре человека пострадали и один погиб при столкновении трех автомобилей В Удмуртии на трассе «Ижевск-Воткинск». Одним из участников ДТП стал пьяный водитель отечественной легковушки, сообщил начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      Авария произошла накануне, 11 ноября, на 29-м километре трассы «Ижевск-Воткинск». Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ», мужчина 1976 года рождения, столкнулся с попутно двигавшимся УАЗом «скорой помощи». «Скорая» от удара вылетела на встречку, где столкнулась с «Фолксвагеном», за рулем которого находился мужчина 1972 года рождения.

      В результате ДТП травмы получили водитель и фельдшер «скорой помощи». Пассажиры «Фолксвагена» – девочка 2008 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализирована, также в больницу доставили женщину 1973 года рождения.

      «Водитель автомобиля «Фолксвагена» погиб на месте ДТП», - уточнили в ГИБДД.

      В отношении водителя автомобиля «ВАЗа» правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ.

      Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

      10:07, 12 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      327
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия\n#смерть

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