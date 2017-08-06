Жительница Красногорского района Удмуртии устроила лесной пожар

Суд назначил женщине наказание.

Красногорье. Удмуртия. Местная жительница понесет наказание за разведенный в лесу костер.

Установлено, что 1 июня 2017 года женщина, находясь в лесу, решила разжечь костер. В результате ее действий возник лесной пожар, огнем которого уничтожено 0,02 га лесных насаждений на сумму 4 308 руб.

Мировой судья судебного участка Красногорского района вынес приговор в отношении жительницы Красногорского района за уничтожение и повреждение лесных насаждений.

Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.261 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ.