  • $ 60.33 ↓
  • € 71.69 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жительница Красногорского района Удмуртии устроила лесной пожар

      10:21, 06 августа, 2017
      10:21, 06 августа, 2017
      27
      0
      #лес\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      27
      0

      Суд назначил женщине наказание.

      Красногорье. Удмуртия. Местная жительница понесет наказание за разведенный в лесу костер.

      Установлено, что 1 июня 2017 года женщина, находясь в лесу, решила разжечь костер. В результате ее действий возник лесной пожар, огнем которого уничтожено 0,02 га лесных насаждений на сумму 4 308 руб.

      Мировой судья судебного участка Красногорского района вынес приговор в отношении жительницы Красногорского района за уничтожение и повреждение лесных насаждений.

      Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.261 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ.

      10:21, 06 августа, 2017
      27
      0
      #лес\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      10:01, 01 августа, 2017
      6999

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      6874
      19:59, 02 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5541
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5479
      09:56, 31 июля, 2017

      Обязанности председателя правительства региона будет исполнять врио главы Удмуртии Александр Бречалов

      3926
      09:13, 31 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      6035

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      2921
      15:54, 01 августа, 2017

      Коллеги Андрея Малахова рассказали о возможных причинах его ухода с Первого канала

      929
      10:41, 03 августа, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      922
      10:04, 30 июля, 2017

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      852
      12:53, 05 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      903

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      837
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      798
      18:33, 01 августа, 2017

      Хакеры начали грабить пользователей WhatsApp по новой схеме

      678
      13:40, 03 августа, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      676
      10:03, 01 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: падение колонки на бурановскую бабушку и новый дом «Виктории парк»

      04 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      03 августа, 2017

      Парк Кирова в Ижевске

      03 августа, 2017