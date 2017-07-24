Ограбивший банк на улице Труда в Ижевске мужчина оказался причастен к аналогичным нападениям

Мужчина еще дважды пытался ограбить банки, а также цветочный магазин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, ограбившего в апреле этого года отделение одного из банков на улице Труда. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 36-летний горожанин оказался причастен еще к нескольким аналогичным преступлениям.

Так, с предметом, похожим на оружие, он дважды пытался напасть на банки и один раз – на цветочный магазин на улице Ильфата Закирова. Для разъяснения своих требований мужчина передавал сотрудникам банков записку с угрозами. При задержании у подозреваемого изъяли очередную записку с требованиями о передаче денежных средств.





В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбойное нападение с применением предмета, использованного в качестве оружия»), частью 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный с применением насилия»). Мужчину заключили под стражу.





Напомним, что нападение на отделение банка на улице Труда произошло 7 апреля этого года. Источники сообщали, что похищенная сумма составила 1 млн рублей. Однако по данным полиции, добычей злоумышленника стали 624 тыс. рублей.