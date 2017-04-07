Как украсть миллион: в Ижевске ограбили отделение крупнейшего банка страны

По словам источника, сумма составила 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Труда ограбили отделение крупнейшего банков России. Факт нападения на учреждение подтвердили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД по Удмуртии», - сказали в ведомстве.

По словам источника, преступник вошел в банк с предметом, похожим на гранату, и под угрозой взрыва потребовал 1 млн рублей, который сотрудники учреждения ему отдали.

Как рассказал корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, сейчас отделение банка закрыли.