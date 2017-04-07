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      Как украсть миллион: в Ижевске ограбили отделение крупнейшего банка страны

      14:04, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      14:04, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      4017
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#ограбление
      4017
      0

      По словам источника, сумма составила 1 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Труда ограбили отделение крупнейшего банков России. Факт нападения на учреждение подтвердили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

      «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа МВД по Удмуртии», - сказали в ведомстве.

      По словам источника, преступник вошел в банк с предметом, похожим на гранату, и под угрозой взрыва потребовал 1 млн рублей, который сотрудники учреждения ему отдали.

      Как рассказал корреспондент информагентства «Сусанин» с места событий, сейчас отделение банка закрыли.

      14:04, 07 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      4017
      0
      #Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#ограбление
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