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Газ из бассейна стал причиной смерти российской журналистки в Ташкенте

16:38, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Газ из бассейна стал причиной смерти российской журналистки в Ташкенте
16:38, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
230
0
#Узбекистан\n#Россия\n#отель\n#журналисты\n#бассейн\n#газ\n#гибель людей\n#отравление
Источник фото: pxhere.com
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Погиб также сопровождавший ее мужчина.

Ташкент. Узбекистан. Двое россиян получили смертельные отравления в одной из гостиниц Ташкента. Находившуюся в отпуске журналистку Инессу Паперную и ее спутника погубил газ, пишет Лента.ру со ссылкой на издание Baza.

Женщина работала в журнале «Профиль», а также внештатно сотрудничала с порталом Лента.ру. Вместе с мужчиной она сняла номер в ташкентском отеле «Караман палас». Тела обоих нашли вечером 20 октября.

Предполагают, что пара отравилась газом, который попал в вентиляцию, когда чистили бассейн. Заведение закрыли, причины трагедии уточняют правоохранительные органы.

UPD: как уточнил телеканал RT, погибших в результате инцидента с газом в ташкентской гостинице, было трое. Кроме Инессы Паперной, скончался россиянин Максим Радченко, а этажом ниже нашли тело гражданина Узбекистана. Паперной было 47 лет. У нее остался 12-летний сын. 

16:38, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
230
0
#Узбекистан\n#Россия\n#отель\n#журналисты\n#бассейн\n#газ\n#гибель людей\n#отравление