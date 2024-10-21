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17 школьников из Новосибирска пострадали при травле тараканов

10:58, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
17 школьников из Новосибирска пострадали при травле тараканов
10:58, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
151
0
#Новосибирск\n#школа\n#дети\n#насекомые\n#отравление
Источник фото: pxhere.com
151
0

Одному ученику потребовалась госпитализация.

Новосибирск. Новосибирская область. Массовое отравление детей произошло в школе №137 Новосибирска. К врачам обратились 17 учеников после травли тараканов, пишет «Российская газета».

Пострадавшие жаловались на жжение в глазах. Шестерым понадобилась помощь в связи с аллергической реакцией. Одному школьнику потребовалась госпитализация.

Прокурорская проверка показала, что после дезинсекции в школе плохо провели уборку помещений. Кроме того, несмотря на множественные обращения за медпомощью, занятия не прекратили.

Сотрудника школы  признали виновным в нарушении норм санитарно-эпидемиологического законодательства и оштрафовали по постановлению суда. Еще одного работника образовательного учреждения наказали дисциплинарно.

10:58, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
151
0
#Новосибирск\n#школа\n#дети\n#насекомые\n#отравление