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Убийственная шаурма: в Татарстане девочка насмерть отравилась уличным фастфудом

17:24, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Убийственная шаурма: в Татарстане девочка насмерть отравилась уличным фастфудом
17:24, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Татарстан\n#Роспотребнадзор\n#дети\n#трагедия\n#еда\n#фастфуд\n#смерть\n#отравление
Фото: pxhere.com
133
0

Ребенку было 11 лет.

Тетюши. Татарстан. Летальный исход после отравления шаурмой зафиксирован в Татарстане. Как пишет Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал «SHOT проверка», умерла 11-летняя школьница.

Трагедия произошла в городе Тетюши. Девочка съела шаурму, купленную в ларьке на улице Ленина. Два дня спустя ребенок пожаловался родителям на тошноту и плохое самочувствие. Школьницу доставили в больницу.

Врачи диагностировали токсикоз и шок. Девочке оказали медицинскую помощь, но через 5 дней она скончалась. 

По данным Telegram-канала Mash Iptash, злополучный ларек закрыли, его проверяет Роспотребнадзор. 

17:24, 27 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
133
0
#Татарстан\n#Роспотребнадзор\n#дети\n#трагедия\n#еда\n#фастфуд\n#смерть\n#отравление