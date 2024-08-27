Убийственная шаурма: в Татарстане девочка насмерть отравилась уличным фастфудом

Тетюши. Татарстан. Летальный исход после отравления шаурмой зафиксирован в Татарстане. Как пишет Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал «SHOT проверка», умерла 11-летняя школьница.

Трагедия произошла в городе Тетюши. Девочка съела шаурму, купленную в ларьке на улице Ленина. Два дня спустя ребенок пожаловался родителям на тошноту и плохое самочувствие. Школьницу доставили в больницу.

Врачи диагностировали токсикоз и шок. Девочке оказали медицинскую помощь, но через 5 дней она скончалась.

По данным Telegram-канала Mash Iptash, злополучный ларек закрыли, его проверяет Роспотребнадзор.