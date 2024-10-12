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За 9 месяцев в Удмуртии от отравления алкоголем скончались больше ста человек

16:00, 12 октября, 2024
За 9 месяцев в Удмуртии от отравления алкоголем скончались больше ста человек
16:00, 12 октября, 2024
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#Удмуртия\n#отравление\n#алкоголь
Фото: unsplash.com (ilya gorborukov)
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Всего спиртосодержащей продукцией отравились 265 жителей региона.

Ижевск. Удмуртия. За 9 месяцев 2024 года в Удмуртии от отравления алкоголем скончались 137 человек. Всего спиртосодержащей продукцией за это время отравились 265 человек, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Больше 94% отравлений произошли из-за употребления этанола. В восьми случаях люди выпили метанол. 

При этом первое место среди отравлений химической этиологии занимают отравления лекарствами — 361 случай. Например, люди по ошибке принимали таблетки.

Также с начала года зарегистрировано 143 случая отравления газом, дымом — погибли 65 человек. 

Всего же за 9 месяцев в Удмуртии произошло 994 случая острых отравлений химической этиологии.

16:00, 12 октября, 2024
77
0
#Удмуртия\n#отравление\n#алкоголь