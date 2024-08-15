Конфеты с метамфетамином раздали детям из бедных семей в Новой Зеландии

Окленд. Новая Зеландия. Массовым отравлением детей может обернуться благотворительная акция, состоявшаяся в Новой Зеландии. В крупнейшем городе страны Окленде нуждающимся семьям разослали конфеты с метамфетамином, передает RT со ссылкой на Metro.

Мероприятие проводили активисты организации Auckland City Mission. Они отправили около 400 сладких посылок. Оказалось, что содержание наркотика в конфетах может быть смертельным для детей. Теперь волонтеры пытаются связаться с получателями гумпомощи и предупредить их об опасности.

По предварительным данным, конфеты с ананасовым вкусом произвела малайзийская компания Rinda. Как в них попало опасное вещество – неизвестно. Сладости были получены от неустановленного мецената.

По данным властей Окленда, 8 семей уже сообщили об «отвратительном вкусе» полученных конфет. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

Напомним, в апреле в Киеве трое детей отравились, попробовав шоколад с наркотиками, розданный в качестве гуманитарной помощи.