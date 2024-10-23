После отравления посетителей акции McDonald's обвалились на 10%

Чикаго. США. Массовое отравление клиентов в США обернулось для компании McDonald's падением акций почти на 10%. Как передает «Рен ТВ», от любви к «Роял чизбургерам» пострадали примерно 50 американцев.

У обратившихся в больницы в сентябре и октябре жителей нескольких штатов нашли кишечную палочку. Все они перед отравлением побывали в «Макдоналдс». Бактерию обнаружили в фастфуде известной сети ресторанов. Один из пострадавших в Колорадо скончался, несколько человек остаются в тяжелом состоянии.

Предполагают, что кишечная палочка попала в нарезанный лук или говяжьи котлеты.

Напомним, недавно в рамках своей предвыборной кампании на кухне и за стойкой ресторана McDonald's в Пенсильвании поработал кандидат в президенты США Дональд Трамп.