Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид «Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид

После отравления посетителей акции McDonald's обвалились на 10%

17:58, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После отравления посетителей акции McDonald's обвалились на 10%
17:58, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#США\n#еда\n#рестораны\n#фастфуд\n#отравление\n#смерть\n#бизнес\n#здоровье\n#акции и облигации\n#биржа\n#McDonald's
Источник фото: pxhere.com
43
0

Пострадали около 50 человек, съевших чизбургеры, один умер.

Чикаго. США. Массовое отравление клиентов в США обернулось для компании McDonald's падением акций почти на 10%. Как передает «Рен ТВ», от любви к «Роял чизбургерам» пострадали примерно 50 американцев.

У обратившихся в больницы в сентябре и октябре жителей нескольких штатов нашли кишечную палочку. Все они перед отравлением побывали в «Макдоналдс». Бактерию обнаружили в фастфуде известной сети ресторанов. Один из пострадавших в Колорадо скончался, несколько человек остаются в тяжелом состоянии.

Предполагают, что кишечная палочка попала в нарезанный лук или говяжьи котлеты.

Напомним, недавно в рамках своей предвыборной кампании на кухне и за стойкой ресторана McDonald's в Пенсильвании поработал кандидат в президенты США Дональд Трамп.

17:58, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#США\n#еда\n#рестораны\n#фастфуд\n#отравление\n#смерть\n#бизнес\n#здоровье\n#акции и облигации\n#биржа\n#McDonald's