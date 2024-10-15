Зефир из популярных торговых сетей вызвал массовые отравления в России

Москва. Россияне жалуются на негативные последствия употребления зефира. Как передает телеканал «360 градусов», расстройства желудочно-кишечного тракта могли вызвать сладости, которые продаются в торговых сетях «Вкусвилл», «Пятерочка» и «Перекресток».

По данным Telegram-канала Mash, диарея и тошнота проявлялись у тех, кто попробовал зефиры под марками «Жизель» и «Классический». Сообщается о десятках отравившихся. Причиной могли послужить мальтитный сироп и мальтит, заменяющие сахар. Это вещество вызывает слабительное действие и запрещено к употреблению детям и женщинам.

На предприятие-производитель кондитерской продукции уже прибыли специалисты Роспотребнадзора, сообщает телеграм-канал. Взяты образцы зефира.