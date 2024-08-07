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Шахматистка пыталась отравить ртутью соперницу на чемпионате в Дагестане

14:36, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Шахматистка пыталась отравить ртутью соперницу на чемпионате в Дагестане
14:36, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Дагестан\n#спорт\n#шахматы\n#женщины\n#соревнования\n#скандал\n#отравление\n#ртуть
Фото: pxhere.com
83
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Пострадавшей стало плохо, подозреваемую задержали.

Махачкала. Дагестан. Скандал произошел на чемпионате Дагестана по шахматам. Участница пыталась отравить соперницу ртутью, пишет Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza. 

По данным издания, к неспортивным действиям прибегла победительница чемпионата СКФО по шахматам Амина Абакарова. Имя пострадавшей – Умайганат Османова.

Действия подозреваемой попали в прицел видеокамер. Сообщается, что на кадрах видно, как перед началом турнира одна из участниц читает список спортсменок, затем идет к одному из игровых столиков, выливает на стол некую жидкость, а затем размазывает ее шахматной фигурой. По словам очевидцев, оказавшейся за этим столом шахматистке стало плохо. Предполагаемую отравительницу задержали.

Добавим, турнир проходил в Махачкале 2 августа. 

UPD: позднее стало известно, что Абакарову временно отстранили от всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР).

14:36, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Дагестан\n#спорт\n#шахматы\n#женщины\n#соревнования\n#скандал\n#отравление\n#ртуть