Шахматистка пыталась отравить ртутью соперницу на чемпионате в Дагестане

Махачкала. Дагестан. Скандал произошел на чемпионате Дагестана по шахматам. Участница пыталась отравить соперницу ртутью, пишет Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным издания, к неспортивным действиям прибегла победительница чемпионата СКФО по шахматам Амина Абакарова. Имя пострадавшей – Умайганат Османова.

Действия подозреваемой попали в прицел видеокамер. Сообщается, что на кадрах видно, как перед началом турнира одна из участниц читает список спортсменок, затем идет к одному из игровых столиков, выливает на стол некую жидкость, а затем размазывает ее шахматной фигурой. По словам очевидцев, оказавшейся за этим столом шахматистке стало плохо. Предполагаемую отравительницу задержали.

Добавим, турнир проходил в Махачкале 2 августа.

UPD: позднее стало известно, что Абакарову временно отстранили от всех соревнований под эгидой Федерации шахмат России (ФШР).