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В Удмуртии осудили директора лагеря «Алые зори» за массовое заболевание детей норовирусной инфекцией

17:50, 07 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии осудили директора лагеря «Алые зори» за массовое заболевание детей норовирусной инфекцией
17:50, 07 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
283
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#отравление
Фото: unsplash.com
283
0

Потерпевшими признаны 33 ребёнка. 

Глазов. Удмуртия. Директора оздоровительного лагеря «Алые зори» в Глазовском районе осудили за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание детей норовирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что женщина небрежно относилась к исполнению своих обязанностей. В частности, устроила водные процедуры в резервуаре системы противопожарного водоснабжения. В добавок у некоторых работников лагеря выявили бессимптомное носительство норовирусной инфекции. Вероятным основным фактором передачи возбудителя инфекции явилась приготовленная еда, и что в последующем привело к массовому заболеванию детей. Всего пострадали 33 ребёнка. 

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

17:50, 07 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
283
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#отравление