В Удмуртии осудили директора лагеря «Алые зори» за массовое заболевание детей норовирусной инфекцией

Глазов. Удмуртия. Директора оздоровительного лагеря «Алые зори» в Глазовском районе осудили за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание детей норовирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что женщина небрежно относилась к исполнению своих обязанностей. В частности, устроила водные процедуры в резервуаре системы противопожарного водоснабжения. В добавок у некоторых работников лагеря выявили бессимптомное носительство норовирусной инфекции. Вероятным основным фактором передачи возбудителя инфекции явилась приготовленная еда, и что в последующем привело к массовому заболеванию детей. Всего пострадали 33 ребёнка.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.