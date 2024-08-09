Первую за три года смерть от грибов зафиксировали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрирован первый за три года случай гибели из-за отравления грибами. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В отделении токсикологии ижевской ГКБ №6 с признаками гастроэнтероколита поступила 67-летняя женщина. Она сообщила, что накануне ела «дождевики». Ночью она почувствовала недомогание, у неё заболел живот, появились рвота и диарея.

Скорая помощь доставила женщину в больницу. Через несколько дней стало понятно, что пациентка отравилась не дождевиками, а бледной поганкой.

«Отличительной чертой отравления этим ядовитым грибом является так называемый «период ложного благополучия», который наступает на третий день отравления, после чего происходит резкое ухудшение состояния пациента с поражением печени и почек, в 90% случаев приводящее к смерти пациента», — рассказали в Минздраве.

Несмотря на все усилия врачей женщину не удалось спасти. Токсикологи сообщают, что большинство отравлений грибами происходит из-за плохих навыков идентификации грибов. По причине ошибок грибников происходит 95% случаев отравления.

Отмечается, что бледная поганка похожа на шампиньоны и сыроежки. Попадая в желудок человеа, токсины гриба всасываются в кровь, развивая острую печеночную недостаточность. Помимо этого, из-за токсинов происходит резкое снижение уровня сахара в крови и разрушение капилляров.

С начала года это уже третий случай отравления грибами. Двух первых пациентов удалось спасти.