В Удмуртии завершили расследование уголовного дела об отравлении детей в лагере «Алые зори»

Глазов. Удмуртия. В Глазове завершили расследование уголовного дела о массовом заболевании детей в детском оздоровительном лагере «Алые зори». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Дело завели в отношении 37-летней дамы-директора лагеря. Её обвинили по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей». Напомним, расследование взял на контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин.

Следствие установило, что обвиняемая в качестве индивидуального предпринимателя занималась организацией питания находящихся в лагере детей. С 5 по 6 июля 2024 года она организовала для детей водные процедуры в резервуаре системы противопожарного водоснабжения, не предназначенном для этих целей. Кроме того, с 4 по 8 июля 2024 года она не обеспечила исполнение санитарных требований сотрудниками столовой при приготовлении пищи. Допущенные нарушения привели к заболеванию тридцати одного ребёнка, вызванному норовирусной инфекцией, причинившему лёгкий вред их здоровью.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.