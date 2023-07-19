С начала года в Удмуртии бесплатные лекарства получили более 9 тысяч человек, перенесших инсульты и инфаркты

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжает реализовываться программа по обеспечению в течение двух лет бесплатными лекарствами пациентов, перенесших инсульты, инфаркты или же операции аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. За первое полугодие 2023 года бесплатными лекарствами обеспечено 9 366 человек. Перенесшим сосудистые катастрофы пациентам выписано более 50 тысяч рецептов на сумму 92,6 млн рублей.

«Ежегодно с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» сталкиваются около 6,5 тысячи жителей Удмуртии. Очень важно после перенесенного инсульта регулярно принимать все назначенные врачом лекарства – это, как правило, препараты для снижения артериального давления, профилактики тромбоза. Они помогают пациенту быстрее восстановиться и снизить риск повторного заболевания», — рассказала главный внештатный невролог Минздрава Удмуртии, руководитель Регионального сосудистого центра Наталия Комиссарова.

После выписки пациент может обратиться к участковому терапевту за рецептом.

Специалисты советуют, что избежать инсульта можно, отказавшись от алкоголя и курения, также следует вести здоровый образ жизни, включить в распорядок дня прогулки в быстром темпе на 30-40 минут 4-5 раз в неделю (если нет противопоказаний). Не стоит забывать и о правильном питании. Употребление фруктов и овощей может способствовать снижению риска возникновения инсульта.