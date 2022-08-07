В реанимации онкодиспансера в Ижевске установили новые многофункциональные койки

Ижевск. Удмуртия. В реанимации Республиканского клинического онкодимпансера на смену устаревшим кроватям пришли современные реанимационные койки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

14 новых коек отечественного производства закупили по программе ОМС, общая стоимость составляет 3,5 млн рублей.

«Это трехсекционные койки на электроприводе с пультами управления. Благодаря подъемному механизму кровать поднимается и принимает наиболее удобное положение для пациента», — сообщил главный врач онкодиспансера Степан Ронзин.

Также койки оборудованы системой жизнеобеспечения.