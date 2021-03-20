За последние сутки в Удмуртии выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

Среди заболевших есть 9 детей до 14 лет и 21 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 44 жителей Ижевска, 13 жителей Глазова, 4 жителей Воткинского района, 4 жителей Игринского района, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Кезского района, 3 жителей Якшур-Бодьинского района, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Ярского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазовском, Камбарском, Сарапульском, Сюмсинском, Увинском, Шарканском районах.

За сутки выздоровели 74 человека.

На 13 марта в Удмуртии зафиксировали 29 851 случая заболевания COVID-19, 368 человек скончались, а 26 457 — выздоровели. 114 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 41 424 жителя республики. 24 455 из них получили второй компонент. В числе больных: 9 детей до 14 лет и 21 человек старше 65 лет.