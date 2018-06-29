Точки соприкосновения: участницы проекта «Особая красота» из Ижевска познакомились с доступной средой Перми

Девушкам с ограниченными возможностями здоровья рассказали о практиках реабилитации Прикамья.

Ижевск. Удмуртия. Участницы проекта «Особая красота» из Ижевска познакомились с доступной средой Перми. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Госдумы России от Пермского края и Удмуртии Игорь Сапко.

«Наше первое знакомство состоялось во время моей рабочей поездки в Удмуртскую республику в центр социального продюсирования Журавейник. Тогда мы и договорились с руководителем центра Ольга Чиркова, что они обязательно должны приехать к нам в Пермь», - поделился он.

Igor Sapko Очень рад был сегодня на пермской земле встретить делегацию обаятельных и по-своему особенных дам из города Ижевска. Они участницы проекта "Особая красота", который создан сделать женщин с...

Девушки с ограниченными возможностями посетили реабилитационный центр Перми, а также познакомились с культурой города. «Нам провели пешие прогулки. В Перми есть такие красные и зеленые линии: красная – романтическая, для влюбленных пар, а зеленая - это культурные объекты <…>. Нам нужно было посмотреть доступные прогулки по Перми», - рассказала автор проекта «Особая красота» Ольга Чиркова.

Кроме того, девушкам особенно запомнилось поселение, полностью адаптированное под инвалидов.

По итогам поездки удалось найти общие точки соприкосновения – сотрудничество конкурсами красоты для особенных девушек. «Будем дуржить», - заявила Ольга Чиркова.

Отметим, в декабре проекту «Особая красота» исполнилось 3 года. Изначально он объединял женщин из общества слепых и колясочников. Теперь же в него входят и девушки, которые попали в трудную жизненную ситуацию, а также одинокие мамы детей-инвалидов.