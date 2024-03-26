Председатель СК России проконтролирует проверку информации о неподходящем инвалиду пандусе в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации о неподходящем инвалиду пандусе в жилом доме в Ижевске. Об этом сообщает информационный центр следственного комитета России.

Ранее в соцсети появилась информация, что в многоквартирном доме на улице Июльской в Ижевске инвалид-колясочник не может пользоваться пандусом. Подъемный механизм тяжелый и не соответствует техническим характеристикам кресла-коляски жильца. Также запорный механизм находится посередине пандуса и инвалид не может его использовать.

По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства.