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Председатель СК России проконтролирует проверку информации о неподходящем инвалиду пандусе в Ижевске

15:42, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Председатель СК России проконтролирует проверку информации о неподходящем инвалиду пандусе в Ижевске
15:42, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#проверка
Фото: unsplash.com (Jon Tyson)
32
0

Механизм не подходит для использования жильцом, который передвигается на коляске.

Ижевск. Удмуртия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке информации о неподходящем инвалиду пандусе в жилом доме в Ижевске. Об этом сообщает информационный центр следственного комитета России. 

Ранее в соцсети появилась информация, что в многоквартирном доме на улице Июльской в Ижевске инвалид-колясочник не может пользоваться пандусом. Подъемный механизм тяжелый и не соответствует техническим характеристикам кресла-коляски жильца. Также запорный механизм находится посередине пандуса и инвалид не может его использовать.

По данному факту организована процессуальная проверка. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства. 

15:42, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#инвалиды\n#проверка