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В Малопургинском районе почти две недели ищут пропавшего мужчину

15:35, 05 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Малопургинском районе почти две недели ищут пропавшего мужчину
15:35, 05 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
344
0
#поиск пропавших людей\n#Малопургинский район\n#инвалиды
Фото: Александр Деев
344
0

Мужчину, страдающего эпилепсией, будут искать с помощью квадрокоптеров.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе пропал местный житель с диагнозом «эпилепсия». Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Александр Кожевников 1963 года рождения утром 25 марта ушёл из дома в деревне Нижнее Кечево и до сих пор не вернулся. Среди примет потерявшегося – рост около 170 см, короткая стрижка, тёмно-русые волосы, злоупотребляет спиртным. Кроме того, мужчина страдает эпилепсией. 

В момент, когда его видели последний раз, он был одет в чёрную спортивную шапку, демисезонную красную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные полусапоги «пенки».

6 апреля с 10:00 до 16:00 отдел МВД России «Малопургинский» организует поисковые мероприятия с использованием беспилотников в окрестностях деревни Нижнее Кечево и села Кечево. Жителей просят сохранять спокойствие.

«Кто видел или обладает сведениями о местонахождении данного гражданина, сообщайте по телефонам 102, 89993626508», — написал Александр Деев.

15:35, 05 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
344
0
#поиск пропавших людей\n#Малопургинский район\n#инвалиды