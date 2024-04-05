В Малопургинском районе почти две недели ищут пропавшего мужчину

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе пропал местный житель с диагнозом «эпилепсия». Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Александр Кожевников 1963 года рождения утром 25 марта ушёл из дома в деревне Нижнее Кечево и до сих пор не вернулся. Среди примет потерявшегося – рост около 170 см, короткая стрижка, тёмно-русые волосы, злоупотребляет спиртным. Кроме того, мужчина страдает эпилепсией.

В момент, когда его видели последний раз, он был одет в чёрную спортивную шапку, демисезонную красную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные полусапоги «пенки».

6 апреля с 10:00 до 16:00 отдел МВД России «Малопургинский» организует поисковые мероприятия с использованием беспилотников в окрестностях деревни Нижнее Кечево и села Кечево. Жителей просят сохранять спокойствие.

«Кто видел или обладает сведениями о местонахождении данного гражданина, сообщайте по телефонам 102, 89993626508», — написал Александр Деев.