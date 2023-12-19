Спортсменки с ПОДа из Удмуртии завоевали медали на Чемпионате России по аэротрубным дисциплинам

Кемерово. Кемеровская область. 10 медалей привезли юные спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) из Удмуртии с Чемпионата России по аэротрубным дисциплинам. Об этом сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки Удмуртии.

Чемпионат и Первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта прошли с 10 по 17 декабря в Кемерово. Здесь собрались более 100 спортсменов из Тульской, Кемеровской, Тюменской, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Омской, Челябинской, Саратовской областей, Республики Хакасии, Бурятии, Удмуртии, Башкортостана, Приморского, Красноярского края, ЯНАО, Санкт-Петербурга и Москвы. Участники состязались в дисциплинах по групповой парашютной акробатике и фристайлу.

Впервые в практике России в дисциплине 2FS (групповая акробатика в парах) участвовали люди с инвалидностью. Они выступали в зачете Inclusive (инклюзивный). Попробовали свои силы спортсмены из Москвы, Тюмени и Удмуртии. Отмечается, что команда должна была состоять из спортсмена с ПОДА и здорового участника, или из двух людей с ПОДА.

В результате в групповой акробатике удмуртские спортсмены заняли сразу 2 места. Кира Коминская и Мария Красильникова завоевали серебряные медали, а Злате Мельчаковой и Дарье Исаковой досталась бронза. На первом месте оказались юноши из Тюмени.

Также удмуртские спортсменки с ПОДА выступили в специальных дисциплинах: эстафете и соло фристайл. В эстафете до 18 лет золото взяла Кира Коминская, на втором месте оказалась Мария Красильникова, замкнула тройку лидеров Злата Мельчакова. Они же взяли и все награды в соло фристайле: в этот раз победителем оказалась Мария Красильникова, с минимальным отрывом второе место заняла Кира Коминская, и бронзу получила Злата Мельчакова.