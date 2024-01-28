В Ижевске задержали подозреваемого в разбойном нападении на инвалида

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участковый Устиновского района в ходе профилактического обхода задержал подозреваемого в разбойном нападении на соседа-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что 49-летний безработный проживал совместно со своей сожительницей и её квартирантом – инвалидом 1964 года рождения. Вечером подозреваемый избил соседа, после чего надел ему пакет на голову и потребовал у него пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.