Можгинские гимназисты начали вязать чулки на культи для инвалидов СВО

Можга. Удмуртия. Семиклассники гимназии №8 из Можги приняли участие в социальном проекте «Чулки на культи». Как сообщается в соцсетях образовательного учреждения, проект является частью другого проекта — «Формула успеха» от «Движения первых».

«Чулки на культи» — вязаные изделия, которые похожи на рукав, но без кисти. Они используются людьми с ампутированными конечностями, чтобы протез не натирал.

Юные патриоты поставили перед собой следующие цели:

- обеспечить госпитали данными чулками;

- помочь морально и физически участникам СВО с ампутированными частями тела.

На этапе реализации проекта школьники планируют встретиться с мамами и бабушками учеников класса; научиться создавать вязаные изделия; самостоятельно создать 35 вязаных изделий; отправить чулки в госпитали.

«Также мы хотим, чтобы этот пост увидели как можно большей людей не только города Можги, но и жители Удмуртской Республики. Наверняка, многим захочется помочь, присоединиться и поддержать нас в реализации проекта», — отметила одна из семиклассниц.