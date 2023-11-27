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Можгинские гимназисты начали вязать чулки на культи для инвалидов СВО

09:55, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Можгинские гимназисты начали вязать чулки на культи для инвалидов СВО
09:55, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Можга\n#Удмуртия\n#школьники\n#Движение Первых\n#социальные проекты\n#инвалиды\n#СВО\n#спецоперация
Фото: unsplash.com ( ThisisEngineering RAEng)
188
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Акция входит в проект «Движения первых».

Можга. Удмуртия. Семиклассники гимназии №8 из Можги приняли участие в социальном проекте «Чулки на культи». Как сообщается в соцсетях образовательного учреждения, проект является частью другого проекта — «Формула успеха» от «Движения первых».

«Чулки на культи» — вязаные изделия, которые похожи на рукав, но без кисти. Они используются людьми с ампутированными конечностями, чтобы протез не натирал.

Юные патриоты поставили перед собой следующие цели:

- обеспечить госпитали данными чулками;

- помочь морально и физически участникам СВО с ампутированными частями тела.

На этапе реализации проекта школьники планируют встретиться с мамами и бабушками учеников класса; научиться создавать вязаные изделия; самостоятельно создать 35 вязаных изделий; отправить чулки в госпитали.

«Также мы хотим, чтобы этот пост увидели как можно большей людей не только города Можги, но и жители Удмуртской Республики. Наверняка, многим захочется помочь, присоединиться и поддержать нас в реализации проекта», — отметила одна из семиклассниц.

09:55, 27 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
188
0
#Можга\n#Удмуртия\n#школьники\n#Движение Первых\n#социальные проекты\n#инвалиды\n#СВО\n#спецоперация