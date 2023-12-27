Удмуртия получила кубок за второе место во всероссийской летней спартакиаде инвалидов

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получила кубок за второе место в общекомандном зачете на всероссийской летней спартакиаде инвалидов. Министр спорта Удмуртии Денис Парахин сообщил об этом на своей странице «ВКонтакте».

IV Всероссийская летняя спартакиада инвалидов проходила на территории 7 субъектов России, а в программу финальных соревнований было включено 21 мероприятие по 5 видам спорта.

«Это наша общая победа! Поздравляю всех причастных!», — поздравил жителей Удмуртии Денис Парахин.

Напомним, что финал соревнований состоялся в сентября 2023 года.