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Удмуртия получила кубок за второе место во всероссийской летней спартакиаде инвалидов

18:01, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия получила кубок за второе место во всероссийской летней спартакиаде инвалидов
18:01, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#Спартакиада\n#инвалиды\n#награждение
Фото: vk.com/denisparakhin
22
0

Состязания проходили на территории 7 субъектов России.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получила кубок за второе место в общекомандном зачете на всероссийской летней спартакиаде инвалидов. Министр спорта Удмуртии Денис Парахин сообщил об этом на своей странице «ВКонтакте».

IV Всероссийская летняя спартакиада инвалидов проходила на территории 7 субъектов России, а в программу финальных соревнований было включено 21 мероприятие по 5 видам спорта.

«Это наша общая победа! Поздравляю всех причастных!», — поздравил жителей Удмуртии Денис Парахин.

Напомним, что финал соревнований состоялся в сентября 2023 года.

18:01, 27 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
22
0
#Спартакиада\n#инвалиды\n#награждение