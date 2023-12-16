Троллейбусы Ижевска становятся доступнее для маломобильных горожан

Ижевск. Удмуртия. Троллейбусы Ижевска оснащают системой «Говорящий город», чтобы транспорт стал доступнее для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

«Говорящий город» - совместный проект муниципалитета, ИжГорЭлектроТранса и местной организации Всероссийского общества слепых. В его рамках троллейбусы оснащают системой радиоинформирования и звукового ориентирования. На маршруте №7 в тестовом режиме уже курсируют 8 троллейбусов, оснащенных оборудованием для маломобильных горожан.

«Приложение разработано в Санкт-Петербурге, при реализации в Ижевске нам компания-разработчик оказала сопровождение — своими силами провела монтаж оборудования в салонах троллейбусов. И на сегодня активно пользуются системой уже более 150 человек», — рассказал и. о. председателя Ижевской городской местной организации Всероссийского общества слепых Игорь Черницын.

Отмечается, что маршрут выбран из-за того, что он проходит через многие социально-значимые объекты Первомайского, Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов города. В том числе транспорт проезжает рядом с организациями, в которых работают люди с инвалидностью по зрению.

В городе уже начали учить пассажиров пользоваться новым сервисом. Его функционал маломобильным гражданам показали 14 декабря в троллейбусном депо №2. Люди с ограниченными возможностями здоровья узнали, что при приближении троллейбуса к остановке включается звуковое или речевое оповещение, человек получает сигнал через приложение или абонентское устройство, а водитель — через пульт индикации в кабинете. Таким образом водители понимают, что на остановке его ждет пассажир, которому требуется особое внимание.

Отмечается, что приложение работает на любом смартфоне, а также его получится адаптировать под кнопочные телефоны.

Гендиректор ИжГЭТ Андрей Батов заявил, что с полным функционалом система «Говорящий город» заработает через 1,5-2 недели.

Эту систему внедряют в муниципальный электрический транспорт благодаря гранту, который выиграл проект на первом конкурсе инициативного бюджетирования «Без границ». Авторы проекта получили более 1 млн рублей, а также софинансирование оказал город.

В 2024 году в Ижевске начнут курсировать 19 новых низкопольных троллейбусов, оснащенных системой «Говорящий город». Транспорт поступит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).