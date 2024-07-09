Детские площадки в ижевском парке «Берёзовая роща» выполнят в форме каскада

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в VK рассказал о ходе работ по благоустройству парка «Берёзовая роща» в районе Культбазы.

По словам градоначальника, подрядчик начал готовить основание под детские площадки.

«Принято конструктивное решение сделать их в форме каскада, разной высоты. Это необходимо для того, чтобы сохранить как можно больше деревьев. 27 игровых конструкций на трех площадках будут предназначены для игр детей от 3 до 12 лет. Для безопасности детские зоны оснастят прорезиненным покрытием», — написал Чистяков.

Всего до конца строительного сезона в Берёзовой роще установят 68 уличных светильников, скамейки и урны, обустроят вело- и пешеходные дорожки, качели, перголу, высадят новые деревья и кустарники. Также появится система видеонаблюдения.

Для парка изготавливается один из символов удмуртской культуры — скульптура Шунды-мумы. Её разместят на специально отведённом месте.

Работы текущего этапа должны завершиться к концу сентября, а полностью парк будет готов в следующем году.