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Детские площадки в ижевском парке «Берёзовая роща» выполнят в форме каскада

15:25, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Детские площадки в ижевском парке «Берёзовая роща» выполнят в форме каскада
15:25, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#благоустройство
Фото: Дмитрий Чистяков
151
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Это позволит сохранить как можно больше деревьев. 

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в VK рассказал о ходе работ по благоустройству парка «Берёзовая роща» в районе Культбазы.

По словам градоначальника, подрядчик начал готовить основание под детские площадки. 

«Принято конструктивное решение сделать их в форме каскада, разной высоты. Это необходимо для того, чтобы сохранить как можно больше деревьев. 27 игровых конструкций на трех площадках будут предназначены для игр детей от 3 до 12 лет. Для безопасности детские зоны оснастят прорезиненным покрытием», — написал Чистяков.

Всего до конца строительного сезона в Берёзовой роще установят 68 уличных светильников, скамейки и урны, обустроят вело- и пешеходные дорожки, качели, перголу, высадят новые деревья и кустарники. Также появится система видеонаблюдения. 

Для парка изготавливается один из символов удмуртской культуры — скульптура Шунды-мумы. Её разместят на специально отведённом месте. 

Работы текущего этапа должны завершиться к концу сентября, а полностью парк будет готов в следующем году. 

15:25, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Берёзовая роща\n#благоустройство