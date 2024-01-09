В Ижевске определили подрядчика по безопасному пропуску весеннего половодья на реке Иж

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будет подписан контракт с подрядчиком, который займётся предупреждением негативного воздействия талых вод во время весеннего паводка. В его зону ответственности войдёт участок нижней части Ижевского водохранилища. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Работы будут вестись в период с 15 февраля по 1 июня 2024 года на участке реки Иж от улицы Максима Горького до автогаражного кооператива «Южный» в районе улицы Зимней.

Подрядчик должен обеспечить безаварийный пропуск половодья, контролировать состояние ограждающей дамбы на реке Иж и гидротехнических сооружений, информировать власти о возможных затоплениях. Также рабочим предстоит организовать сток воды к оборудованным насосным станциям и откачивать талые воды в местах скопления.

Цена контракта составила 1 млн рублей.