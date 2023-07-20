В Игринском районе до конца июля установят восемь новых остановочных павильонов 

Игра. Удмуртия. В Игринском районе появится 8 новых остановочных павильона. Работы по установке продолжатся до конца июля. Об этом сообщил глава района Александр Чирков.

Остановки появятся в деревнях Бачкеево, Лучик, Мувыр, Тюптиево, а также в селе Магистральный и посёлке Игра. В райцентре уже появились остановки у магазина «Ветеран» и возле ЖД-вокзала — здесь вскоре будет подготовлен карман для заезда автобусов.

Кроме того, по просьбе жителей в Игре установили павильон на месте будущей остановки «Игринский политехникум». Маршруты здесь запустят к 1 сентября.