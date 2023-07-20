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Новые котельные в двух микрорайонах Ижевска сократят на 10% выбросы загрязнений в атмосферу

11:35, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Новые котельные в двух микрорайонах Ижевска сократят на 10% выбросы загрязнений в атмосферу
11:35, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергетика\n#ЖКХ
Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»
145
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Новое газовое оборудование придёт на место старого, работающего на угле.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском посёлке Октябрьский и в микрорайоне Медведево энергетики заменят старые угольные котельные на новые, работающие на газу. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Установка новых котельных проводится в рамках концессионного соглашения. Современное оборудование обеспечит повышенную надёжность теплоснабжения жителей и на 10% снизит количество загрязняющих атмосферу выбросов. 

Мощность новых котельных составит 350 кВт (Октябрьский) и 300 кВт (Медведево). Оборудование полностью автоматизировано, также оно способно подстраивать свою работу в зависимости от погоды за окном. Контроль за котельными будет осуществляться дистанционно.

11:35, 20 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
145
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергетика\n#ЖКХ