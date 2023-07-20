Новые котельные в двух микрорайонах Ижевска сократят на 10% выбросы загрязнений в атмосферу

Ижевск. Удмуртия. В ижевском посёлке Октябрьский и в микрорайоне Медведево энергетики заменят старые угольные котельные на новые, работающие на газу. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Установка новых котельных проводится в рамках концессионного соглашения. Современное оборудование обеспечит повышенную надёжность теплоснабжения жителей и на 10% снизит количество загрязняющих атмосферу выбросов.

Мощность новых котельных составит 350 кВт (Октябрьский) и 300 кВт (Медведево). Оборудование полностью автоматизировано, также оно способно подстраивать свою работу в зависимости от погоды за окном. Контроль за котельными будет осуществляться дистанционно.