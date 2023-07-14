После земляных работ на улице Горького рабочие восстановят повреждённый асфальт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будет восстановлен повреждённый асфальт на перекрёстке улиц Горького и Кирова. Здесь шла замена теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы пройдут в районе остановки «Магазин «Подарки». Движение на этом участке перекроют с 00:30 до 04:00 16 июля. Выезд на Кирова с улицы Горького и в обратном направлении будет закрыт. Придётся искать альтернативные маршруты.

Отметим, что работы по замене труб были завершены в начале июля. Тогда рабочие уложили первый слой асфальта. Теперь пришло время для окончательного восстановления дороги.



