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После земляных работ на улице Горького рабочие восстановят повреждённый асфальт

12:45, 14 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
После земляных работ на улице Горького рабочие восстановят повреждённый асфальт
12:45, 14 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#ремонт дорог\n#ЖКХ
Фото: google/maps
240
0

Работы намечены ночью 16 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будет восстановлен повреждённый асфальт на перекрёстке улиц Горького и Кирова. Здесь шла замена теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы пройдут в районе остановки «Магазин «Подарки». Движение на этом участке перекроют с 00:30 до 04:00 16 июля. Выезд на Кирова с улицы Горького и в обратном направлении будет закрыт. Придётся искать альтернативные маршруты.

Отметим, что работы по замене труб были завершены в начале июля. Тогда рабочие уложили первый слой асфальта. Теперь пришло время для окончательного восстановления дороги.

12:45, 14 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#ремонт дорог\n#ЖКХ