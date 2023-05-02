Ижводоканал приступил к восстановлению городских территорий после зимних раскопок

Ижевск. Удмуртия. Свыше 300 участков улично-дорожной сети и дворовых территорий восстановят специалисты Ижводоканала после зимних раскопок. Работы по благоустройству после аварийно-восстановительных мероприятий на трубопроводах планируется завершить к началу лета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В первую очередь работники МУП «Ижводоканал» приводят в нормативное состояние общественные территории и подходы к социальным объектам. Работы включают восстановление целостности асфальта, подсев газонов и другие мероприятия. Особое внимание уделяется местам расположения водопроводных и канализационных колодцев.

«По данным на 2 мая, 30 объектов уже сданы после благоустройства, около двухсот почти готовы. Рассчитываем, что не менее половины территорий приведем в порядок до середины этого месяца. Мы надеемся, что первыми из коммунальных предприятий Ижевска сдадим все объекты, расположенные в центральной части города», — рассказала инженер по надзору за строительством Ижводоканала Анна Богатырева.