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Ижводоканал приступил к восстановлению городских территорий после зимних раскопок

18:05, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
Ижводоканал приступил к восстановлению городских территорий после зимних раскопок
18:05, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
523
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#благоустройство
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
523
0

Благоустройство пройдет на более чем 300 объектах.

Ижевск. Удмуртия. Свыше 300 участков улично-дорожной сети и дворовых территорий восстановят специалисты Ижводоканала после зимних раскопок. Работы по благоустройству после аварийно-восстановительных мероприятий на трубопроводах планируется завершить к началу лета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В первую очередь работники МУП «Ижводоканал» приводят в нормативное состояние общественные территории и подходы к социальным объектам. Работы включают восстановление целостности асфальта, подсев газонов и другие мероприятия. Особое внимание уделяется местам расположения водопроводных и канализационных колодцев.

«По данным на 2 мая, 30 объектов уже сданы после благоустройства, около двухсот почти готовы. Рассчитываем, что не менее половины территорий приведем в порядок до середины этого месяца. Мы надеемся, что первыми из коммунальных предприятий Ижевска сдадим все объекты, расположенные в центральной части города», — рассказала инженер по надзору за строительством Ижводоканала Анна Богатырева.

18:05, 02 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
523
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#благоустройство