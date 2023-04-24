В Ижевске стартуют гидравлические испытания систем отопления 

Ижевск. Удмуртия. Ижевские энергетики с 24 апреля начали отключать жилые дома от отопления. Сезон подходит к концу. Одновременно с этим тепловые сети начнут готовить к следующей зиме. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Первые гидравлические испытания теплосетей пройдут на участке улицы Удмуртская от Кирова до переулка Северный. Работы не предусматривают отключения домов от горячей воды.

До 22 августа планируется проверить на прочность 226,5 км магистральных труб и ещё 651,5 км квартальных. Выявленные дефекты будут устраняться.

Испытания поделят на этапы. Первый и второй продлятся до 15 мая. Пройдут они без отключения горячего водоснабжения (ГВС). Но начиная с третьего этапа (с 16 по 29 мая) ГВС начнут отключать. С графиком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, завершение отопительного сезона пройдёт постепенно и продлится несколько дней.