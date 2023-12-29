В связи с ремонтными работами временно снижена температура теплоносителей в нескольких домах Можги

Можга. Удмуртия. В домах Можги временно снизилась температура в батареях на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Падение градусов Цельсия связано с ремонтными работами на одном из участков теплосети.

Снижение температуры коснулось многоквартирных домов по улицам Наговицына, Садовая, Детская и Вокзальная. Кроме того, похолодало в агропромышленном, медицинском и педагогическом колледжах, а также в зданиях военкомата и ДОСААФа.

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