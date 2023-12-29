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В связи с ремонтными работами временно снижена температура теплоносителей в нескольких домах Можги

11:48, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В связи с ремонтными работами временно снижена температура теплоносителей в нескольких домах Можги
11:48, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
43
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#отопление\n#похолодание\n#Можга
Фото: пресс-служба администрации Можги
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Помимо многоквартирных домов похолодало в агропромышленном, педагогическом и медицинском колледжах, а также военкомате и ДОСААФе.

Можга. Удмуртия. В домах Можги временно снизилась температура в батареях на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Падение градусов Цельсия связано с ремонтными работами на одном из участков теплосети.

Снижение температуры коснулось многоквартирных домов по улицам Наговицына, Садовая, Детская и Вокзальная. Кроме того, похолодало в агропромышленном, медицинском и педагогическом колледжах, а также в зданиях военкомата и ДОСААФа.

Номера круглосуточных служб: ЕДДС 3-29-01 и МУП ЖКХ - 071; 8(34139) 3-27-37; 8 912 853 26 65.

11:48, 29 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
43
0
#отопление\n#похолодание\n#Можга