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В центральной части Ижевска ограничат подачу тепла и горячей воды

15:35, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В центральной части Ижевска ограничат подачу тепла и горячей воды
15:35, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#ГВС
Фото: ИА «Сусанин»
21
0

В это время будет идти ремонт повреждения на теплосети.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 декабря на время ремонта теплосетей ограничат теплоснабжение центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Повреждение на теплосетях, идущих от ТЭЦ-1, удалось обнаружить в ходе проверки после морозов. Ремонт будет выполнен в период потепления, чтобы следующие холода прошли спокойно.

Работы продлятся с 09:00 четверга, 21 декабря, до 02:00 22 декабря. На этом время теплоснабжение и подача горячей воды будет ограничена в центральной части города. Мера затронет дома и объекты по улицам Базисной, Зенитной, Кооперативной, Сивкова, Карла Маркса, Кирова, Коммунаров, Красноармейской, Красногеройской, Ленина, Лихвинцева, Ломоносова, Горького, Милиционной, Наговицына, Парковой, Пушкинской, Свободы, Советской, Тельмана, Удмуртской, Фронтовой, переулка Широкого, площади 50 лет Октября.

15:35, 20 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отопление\n#ГВС