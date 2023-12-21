В Воткинске заменили оборудование на котельной, обслуживающей дома по улице Тихой

Воткинск. Удмуртия. В котельной №4 Воткинска произвели замену оборудования. Как рассказал в соцсетях глава города Алексей Заметаев, котельная обслуживает многоквартирные дома по улицам Тихой, Светлой, Торфозаводской и Гончарной.

«Для работ специально была выбрана тёплая погода. Всё прошло по плану, котельная функционирует в штатном режиме. Принятые меры должны снять проблемы с недостаточной температурой теплоносителя, которые наблюдались в некоторых домах микрорайона», — сообщил градоначальник.

Он также передал жителями, что по всем возникающим вопросам необходимо обращаться в УК «Дом-сервис»; телефон диспетчерской: 8 982 128 55 36.